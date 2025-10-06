Omicidio di Lonato, nella lite hanno sparato diverse pistole

Recuperate le due auto presenti quando è stata uccisa Dolores Dori, una nell’accampamento e l’altra abbandonata in provincia di Venezia

Dolores Dori aveva 44 anni - © www.giornaledibrescia.it

In tanti erano armati. In diversi hanno sparato e i proiettili non hanno colpito solo Dolores Dori ma anche l’auto delle famiglie in cui è stato individuato il principale sospettato, il futuro consuocero della vittima, che al momento è attivamente ricercato un tutta Italia. Omicidio di Lonato, si cerca il consuocero della vittima Passano le ore e la ricostruzione della sparatoria in cui è stata colpita a morte la 44enne di etnia sinti si arricchisce dei dettagli che man mano confluiscono nel fas