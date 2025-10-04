Omicidio di Lonato, sui social il video di minacce del marito della vittima
C’è un video registrato circa 24 ore prima dell'omicidio di Dolores Dori, la 44enne di origini sinti scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano con tre ferite d'arma da fuoco e poi deceduta giovedì.
Nel video, pubblicato sui social, c'è il marito della donna che con una pistola in mano e un giovane a fianco – probabilmente il figlio presente al momento del ferimento a morte della madre – lancia un messaggio di minacce.
«Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò» dice in un passaggio in cui invita l'interlocutore – ovvero chi gli ha ucciso la moglie – ad incontralo faccia a faccia.
Anche su questo video indagano i carabinieri con il rischio che si allarghi la faida tra le due famiglie coinvolte nella vicenda: da una parte Dolores Dori e il marito e dall'altra i genitori di un ventenne che avrebbe dovuto sposare la figlia della vittima. Il gruppo si era incontrato venerdì nel campo nomadi di Lonato dove è avvenuta la sparatoria.
In attesa di capire chi materialmente abbia sparato alla donna, non è chiaro se la 44enne e il marito sono arrivati dal Veneto – dove vivono in un campo nomadi nel Veneziano – per trattare il matrimonio della figlia o se invece hanno fatto incursione a Lonato del Garda per riprendersi la ragazza. Nel video l'uomo dice anche: «ridatemi mia figlia, ridatemela sana. Se non ce la rimanderete a casa verremo a prendercela noi».
