Omicidio di Lonato, sui social il video di minacce del marito della vittima

C’è un video registrato circa 24 ore prima dell' omicidio di Dolores Dori , la 44enne di origini sinti scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano con tre ferite d'arma da fuoco e poi deceduta giovedì.

Nel video, pubblicato sui social, c'è il marito della donna che con una pistola in mano e un giovane a fianco – probabilmente il figlio presente al momento del ferimento a morte della madre – lancia un messaggio di minacce .

«Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò» dice in un passaggio in cui invita l'interlocutore – ovvero chi gli ha ucciso la moglie – ad incontralo faccia a faccia.

Anche su questo video indagano i carabinieri con il rischio che si allarghi la faida tra le due famiglie coinvolte nella vicenda: da una parte Dolores Dori e il marito e dall'altra i genitori di un ventenne che avrebbe dovuto sposare la figlia della vittima. Il gruppo si era incontrato venerdì nel campo nomadi di Lonato dove è avvenuta la sparatoria.