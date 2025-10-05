Omicidio di Lonato, chi era la vittima: mamma regina e fratello pentito
Dolores Dori, la 44enne nata nel vicentino ma di casa al campo nomadi di Camponogaro in provincia di Venezia, è morta a Desenzano giovedì: era specializzata in truffe, soprattutto agli anziani
L'accampamento nomadi messo sotto sequestro
Figlia della regina dei sinti di Pistoia. Sorella di un pentito. Madre di tre figli. Specializzata in truffe, soprattutto agli anziani. A 48 ore dal suo omicidio sono questi i dettagli emersi sul conto di Dolores Dori, la 44enne nata nel vicentino ma di casa al campo nomadi di Camponogaro, in provincia di Venezia, morta a Desenzano giovedì. Omicidio di Lonato, si cerca il consuocero della vittima Grazie alle nobile origini nomadi la donna era in vista nella comunità sinti. Grazie alla madre avev
