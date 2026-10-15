Garlasco, Sempio: «Non so ancora se sono indagato per corruzione»

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Dopo l’archiviazione a Brescia delle accuse nei confronti di Mario Venditti, gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Pavia: «Errori nelle indagini? Giusto approfondire se hanno avuto un peso nella condanna»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali