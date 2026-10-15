Garlasco, Sempio: «Non so ancora se sono indagato per corruzione»

«Al momento non so neanche se sono indagato per la parte della corruzione: abbiamo fatto richiesta per saperlo, dobbiamo ancora avere risposta». Lo afferma intervistato da Sky Tg24 Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.
Le parole
Dopo l’archiviazione a Brescia delle accuse nei confronti di Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia accusato di avere incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017, gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Pavia. Nel fascicolo risulta tuttora indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. «Contatti nel 2017? Ho subito avvisato il mio avvocato, ho passato il contatto a lui e da lì non si è più saputo nulla», dice Sempio nel corso dell’intervista.
Sempio parla anche dei presunti depistaggi dei carabinieri del Ris di Parma che effettuarono le indagini nel 2007 finiti al centro delle verifiche della Procura di Pavia. «Se ci sono stati errori, fanno bene a indagare e a valutare se hanno avuto un peso nella condanna – dice il 38enne –. Ad oggi non vedo errori nella nuova indagine, ma siamo ancora in ballo: qualora dovessimo riscontrarne, ci faremo sentire».