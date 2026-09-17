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Garlasco, archiviata l’accusa di corruzione per il pm Venditti

Il magistrato era accusato nell’ambito dell’in chiesta parallela a quella sull’omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il pm Mario Venditti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il pm Mario Venditti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura bresciana di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta parallela a quella sull’omicidio di Chiara Poggi.
Secondo una prima ricostruzione Venditti avrebbe incassato denaro per portare avanti l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima inchiesta su Garlasco. «L’ipotesi di reato resta intatta ma riguarderebbe altre persone e non la figura di Mario Venditti», riferiscono fonti di palazzo di giustizia. Per questo la Procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti ai colleghi di Pavia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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