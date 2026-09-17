Il gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura bresciana di archiviare la posizione delMario Venditti, accusato di corruzione nell’ambito dell’in chiesta parallela a quella sull’omicidio di Chiara Poggi.
Secondo una prima ricostruzione Venditti avrebbe incassato denaro per portare avanti l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima inchiesta su Garlasco. «L’ipotesi di reato resta intatta ma riguarderebbe altre persone e non la figura di Mario Venditti», riferiscono fonti di palazzo di giustizia. Per questo la Procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti ai colleghi di Pavia.
Garlasco, archiviata l’accusa di corruzione per il pm Venditti
Il magistrato era accusato nell’ambito dell’in chiesta parallela a quella sull’omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia
Il pm Mario Venditti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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