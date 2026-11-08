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Omicidio a Palosco, donna uccisa in casa: fermato il figlio

Emilia Bianchi, 70 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Fermato il figlio 47enne che vive al piano superiore
Emma Crescenti
I carabinieri nella villetta a Palosco
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I carabinieri nella villetta a Palosco

Una donna di 70 anni, Emilia Bianchi, è stata trovata morta nella sua abitazione a Palosco, una villetta tra via Gramsci e via Paolo VI. Gli inquirenti hanno fermato il figlio 47enne, che vive al piano superiore, sospettato dell'omicidio della madre.

A lanciare l'allarme, nella tarda mattinata oggi, domenica 8 novembre, è stata una parente della vittima, che da ieri sera non rispondeva alle chiamate degli amici. La donna è stata trovata nella sua camera da letto con evidenti segni di violenza: l'ipotesi è che sia stata uccisa con una lama, verosimilmente un coltello. I carabinieri hanno fermato il figlio 47enne, che vive al piano superiore della villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della scientifica, oltre al magistrato di turno Cinzia Clemente. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente e il contesto in cui è maturato l'omicidio. 

L'episodio è avvenuto a una manciata di chilometri da Chiari dove solo martedì il 21enne Eduart Xhani aveva ucciso a coltellate la madre 39enne Meleqe Lusha.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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