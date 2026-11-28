Dalla Regione arrivano 1,2 milioni di euro anche per il rilancio di Quinzano, ma sui 330mila euro destinati al restyling di piazza Garibaldi alcuni commercianti storcono il naso. Il maxi finanziamento regionale, che cumula gli stanziamenti dell’Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest) per 870mila euro e del bando Distretti del Commercio, con oltre mezzo milione di euro destinati al Distretto risorgive commercio di cui 330mila euro per l’ente capofila Quinzano d’Oglio, permetterà di realizzare numerosi interventi tra turismo, ambiente e commercio.
Dissenso
Se la Giunta Olivari è più che soddisfatta, non lo sono una cinquantina di commercianti che avevano indetto una raccolta firme, inviata a Regione, sottolineando il proprio dissenso in merito al restyling. La somma, che consentirà di coprire metà dei circa 660mila euro necessari per il restyling di piazza Garibaldi, non ha infatti incontrato il favore degli operatori economici interessati. I commercianti coinvolti hanno fatto sapere di essere rimasti spiazzati dall’assegnazione.
«In questo momento – precisa il portavoce Luigi Massetti –, noi 52 commercianti e operatori economici siamo ancora frastornati per questa assegnazione. Stiamo metabolizzando e ci dobbiamo riunire per eventuali decisioni». Delusi i commercianti, soddisfatti invece gli amministratori comunali.
Sui parcheggi
«L’intervento, dal costo di circa 660mila euro finanziati al 50% dalla Regione – continua il sindaco – supera i timori sui parcheggi, smentiti dai dati del monitoraggio di giugno e da una ridistribuzione degli stalli che, numericamente, rimarranno invariati tra piazza e immediate pertinenze. Il progetto valorizza il nostro centro senza ridurre i parcheggi (130 stalli entro 70 metri), migliorando la fruibilità pedonale creando un salotto urbano più verde, accogliente e attrattivo».
«Il mercato resterà nella sua sede, ma sarà più ordinato e gradevole. Una visione premiata da Regione nella graduatoria "d’eccellenza", supportata tra l’altro da ulteriori interventi sinergici che daranno a Quinzano una nuova e spiccata centralità territoriale a favore di socialità, qualità della vita e commercio».
Turismo digitale
Oltre alla piazza, grazie a questi finanziamenti, dal 2027 Quinzano avrà un nuovo sistema di promozione turistica digitale, con portale sovracomunale, sito, app, totem interattivi, guide virtuali e realtà aumentata per valorizzare il patrimonio storico, naturalistico, sportivo ed enogastronomico. Il progetto sarà accompagnato da interventi di riqualificazione e nuove infrastrutture: attracchi per canoe, strutture ricettive, percorsi ciclopedonali e per cani, recupero di edifici storici, aree espositive e ricreative.