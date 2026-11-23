Ritratti, ricordi, radici. Il più piccolo ha 3 anni, la più anziana ne ha 99, ma i loro codici fiscali vantano gli stessi caratteri alfanumerici I633, quelli del Comune di Sirmione. La loro fotografia, insieme a quella di altri duecento nati nella penisola gardesana, è stata scattata e raccolta in un libro dai fotografi Antonello Perin e Cristina Treccani, su idea di Pierantonio Ambrosi. «Quando Sirmione nasceva in casa» è un progetto inedito e prezioso, frutto di un complesso lavoro di ricerca durato due anni, che sarà presentato mercoledì 9 dicembre alle 12.30 al Ristorante Erica.
Indietro nel tempo
Sfogliare le pagine di questo libro significa riconoscere i volti che hanno fatto la storia della Perla del Garda. A partire da quelli di Arturo e Alma Ambrosi, genitori di Pierantonio, a cui è dedicato il lavoro: titolari della Trattoria Vecchia Lugana dal 1969, tre decenni di stella Michelin. Un’altra figura imprescindibile per questo progetto è quella di Maddalena Floriani, per tutti la signora Ada, la levatrice che accolse alla vita intere generazioni di sirmionesi, almeno fino al 1965.
«È un lavoro che abbiamo iniziato nel 2024 – raccontano Cristina e Antonello –, rintracciando le persone con il passaparola e i post sui social, perché non esiste un elenco. Non possiamo sapere quanti fossero di preciso, qualcuno non l’avremo raggiunto, qualcuno non ha voluto farsi fotografare, qualcun altro ci ha contattato quando il libro era già in stampa. Però ci ha colpito che alcune persone che non abitano più a Sirmione abbiano voluto esserci, arrivando da Mantova, Cremona, Parma, Piacenza e addirittura da Parigi. È stato emozionante cogliere nelle loro parole il privilegio di essere nati qui».
L’identità di una comunità
Per non parlare delle storie e degli aneddoti che riportato in vita una Sirmione d’altri tempi. «Angela Pagiaro – ricorda Cristina – ci ha raccontato che, alla sua nascita, il soprano Maria Callas ha fatto visita a lei e a sua mamma Lidia con un mazzo di rose e i suoi due barboncini. Ed Ezio Campagnola, che al suo battesimo ha raggiunto la chiesa in barca, perché il lago alto impediva l’accesso al centro storico via terra». Sono frammenti di vita apparentemente privati, che però ricostruiscono l’identità di una comunità.
«Abbiamo scelto di fotografare i soggetti all’aperto – spiega Antonello –, davanti alla casa in cui sono nati o in luoghi particolarmente cari». La poetessa Franca Grisoni, per esempio, ha voluto farsi ritrarre sulla scaletta della Galleria civica in piazza Flaminia. Il libro non è in vendita: sarà regalato a tutte le 202 persone ritratte. Con il sogno di una seconda edizione aggiornata e, perché no, anche a una mostra.