Olimpiadi, da Brescia 28 agenti per la cerimonia di chiusura

Ventotto agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati chiamati da sabato 21 a domenica 22, quindi il 6 marzo a Verona, per prestare il loro servizio in supporto alle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina e di apertura delle Paralimpiadi.

I nostri agenti opereranno in orari serali-notturni. Il loro lavoro avverrà sotto l’occhio elettronico di 500 telecamere attive in tutta la città. Apparati fissi allestiti in centro città e nelle aree in cui si svilupperà, oltre all’Arena, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

I numeri

«Secondo i dati diffusi da Verona saranno impegnati oltre mille agenti delle forze dell’ordine tra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di finanza. Sono almeno seicento gli operatori, tra cui i nostri che giungeranno a Verona da fuori per gestire la sicurezza dell’evento», spiega il comandante di Brescia, Roberto Novelli.

Dislocati in città ci saranno anche cecchini, polizia scientifica con bodycam in grado di «trasmettere in diretta» dati e rilevazioni sensibili, squadre anti hacker e anti droni. Verona sarà quindi blindata e i nostro agenti contribuiranno allo sforzo disposto dal Viminale. Nell’apparato di sicurezza delle Olimpiadi, ricordiamo che lo sforzo bresciano in termini di volontariato si è speso significativamente anche con gli uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli appartenenti alle forze dell’ordine.

I volontari

(di Augusta Amolini)

Due volontari della Croce Rossa - © www.giornaledibrescia.it

Dietro la grandiosa macchina delle Olimpiadi c’è anche l’energia speciale che muove un grande numero di volontari da tutta la Lombardia. Sono entrati in azione fin dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, garantendo un servizio fondamentale che non conosce sosta.

Si alternano, coprendo lunghi turni nelle varie venue dei Giochi diffusi: a Milano, al Forum di Assago e Rho Fiera per le specialità su ghiaccio, e sulle nevi di Bormio, Livigno Carosello e Mottolino. Ogni giorno assicurano supporto sanitario e logistico alla manifestazione internazionale più significativa dell’anno, che sta arricchendo il medagliere italiano.

Operatori sanitari e Unità operative collaborano in piena sinergia per garantire assistenza agli atleti e al pubblico. Fra i volontari della Croce Rossa Italiana figurano anche alcune Crocerossine bresciane che partecipano con spirito di squadra alla staffetta operativa, vigilando con discrezione e professionalità per la buona riuscita della manifestazione.