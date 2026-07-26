Oggi la Fiera delle cipolle di Gargnano, tra prodotti tipici e rievocazioni

In piazza la seconda edizione dell’evento che ricorda lo storico mercato, che fino agli anni Cinquanta ha avuto una grande importanza per i commerci nel medio e alto Garda

Franco Mondini 26 luglio 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 6 foto La Fiera delle cipolle a Gargnano Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Festa delle cipolleGargnano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...