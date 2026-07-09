La Fiera delle Cipolle torna a rivivere sul lungolago di Gargnano

Torna la storica rievocazione della Fiera delle Cipolle. Dopo il successo della prima edizione, l’evento promosso dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con il Comune veronese di Brenzone vivrà la sua seconda edizione domenica 26 luglio.
La rievocazione storica
A partire dalle 10, il lungolago Zanardelli sarà animato da figuranti in costume, dalle rappresentazioni degli antichi mestieri e da bancarelle con prodotti di ogni genere. Sarà un’occasione per ritrovare le radici e l’identità del paese, riscoprendo un’antica usanza.
Come accadeva un tempo, da Brenzone arriveranno a Gargnano diverse imbarcazioni con le autorità e la banda cittadina, per rievocare gli antichi commerci via lago, che fino agli anni Cinquanta trovavano nella Fiera delle Cipolle uno dei momenti più significativi. In passato, l’evento richiamava persone da tutta la Riviera e dalla Valvestino, che raggiungevano Gargnano per acquistare le particolari cipolle rosse, utilizzate per preparare un perfetto «sisàm» con le alborelle essiccate.
Altri eventi
In calendario anche due appuntamenti con Strabilio, il festival del circo. Lunedì 13 luglio, alle 21.15, in Piazza Feltrinelli – in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a mercoledì 15 luglio – andrà in scena SpinSane, spettacolo di acrobatica della compagnia finlandese The Race Horse Company.
Mentre la ruota della morte gira, il pubblico potrà per un attimo dimenticare la quotidianità e concentrarsi sull’emozionante avventura di un artista circense, oppure cimentarsi in prima persona, se ne avrà il coraggio.
Strabilio tornerà poi il 27 agosto, alle 21.15, in Piazza Nazario Sauro a Bogliaco, con Kostüm, spettacolo di acrobatica e circo contemporaneo del Trio Les Triphasés. Il calendario degli eventi propone inoltre mercatini, escursioni guidate, feste di frazione e concerti.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Pro loco: thisisgargnano.it