Odore sospetto in un asilo di San Polo: bambino e maestre in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, in una scuola dell’infanzia a San Polo, in città. Alcune persone, tra cui anche dei bambini, si sarebbero sentite male a causa di un odore pungente respirato all'interno della struttura di via Sabbioneta. La situazione non è ancora del tutto chiara, ma sarebbe sotto controllo, anche se la presenza di numerose ambulanze e dei Vigili del fuoco – sul posto anche il mezzo del Nucleo Nbcr – ha creato grande apprensione tra i genitori presenti in zona.

Sono cinque le persone coinvolte, che sono state trasportate in ospedale in codice verde. Si tratta di un bambino di tre anni e di quattro maestre dell’asilo. Oltre alle ambulanze, anche l'auto infermierizzata. Da quanto emerge la situazione è sotto controllo e le persone non sono gravi.