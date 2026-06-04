Odore sospetto in un asilo di San Polo: bambino e maestre in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, in una scuola dell’infanzia a San Polo, in città. Alcune persone, tra cui anche dei bambini, si sarebbero sentite male a causa di un odore pungente respirato all'interno della struttura di via Sabbioneta. La situazione non è ancora del tutto chiara, ma sarebbe sotto controllo, anche se la presenza di numerose ambulanze e dei Vigili del fuoco – sul posto anche il mezzo del Nucleo Nbcr – ha creato grande apprensione tra i genitori presenti in zona.
Sono cinque le persone coinvolte, che sono state trasportate in ospedale in codice verde. Si tratta di un bambino di tre anni e di quattro maestre dell’asilo. Oltre alle ambulanze, anche l'auto infermierizzata. Da quanto emerge la situazione è sotto controllo e le persone non sono gravi.
Le cause
Da capire cosa abbiano respirato, per questo stanno continuando a lavorare i Vigili del fuoco, anche se per ora è impossibile stabilirlo con certezza. La cosa certa è che non si tratta di una perdita di gas, come evidenziato dal controllo di Unareti. Al momento non c'è nemmeno certezza che provenga dalla scuola dell'infanzia, non è escluso che fosse nell'aria. La cosa curiosa è che un odore strano lo hanno sentito anche gli alunni delle elementari, situate proprio accanto all'asilo. I bambini della primaria hanno parlato di «puzza di gas», ma per i Vigili del fuoco questa al momento è l'unica certezza: non si tratta di una fuga di gas.