Ha forzato la serratura della porta d'ingresso, si è introdotto in un appartamento disabitato e, quando è stato scoperto, ha minacciato i carabinieri con un coltello da cucina e una barra metallica. Un uomo di 28 anni è stato arrestato nella serata di venerdì 27 novembre a Sirmione, durante un intervento dei militari della Compagnia di Desenzano del Garda insieme alla Polizia locale.
I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dopo aver accertato l'ingresso abusivo del giovane. Alla vista dei militari e degli agenti, il ventottenne ha impugnato il coltello e la barra metallica, cercando di intimidirli e costringerli ad allontanarsi. Sul posto sono arrivati altri rinforzi, che hanno consentito di interrompere le minacce e bloccare l'uomo in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito.
Durante l'intervento sono stati sequestrati il coltello, la barra metallica e alcuni grimaldelli trovati in possesso del 28enne, cittadino egiziano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.
L'uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. L'uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di Desenzano, in attesa della direttissima di stamattina.
L'operazione è avvenuta nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso della serata carabinieri e Polizia locale hanno controllato 14 veicoli e identificato 22 persone.