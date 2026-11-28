Occupa una casa a Sirmione e minaccia i carabinieri col coltello: arrestato

Il 28enne aveva forzato la serratura e si era introdotto nell'abitazione disabitata: sequestrati anche una barra metallica e alcuni grimaldelli

28 novembre 2026 1 ' di lettura

Il materiale sequestrato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti casa occupataresistenza a pubblico ufficialeSirmione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...