Nuovo Ospedale Civile: firmato in Loggia il protocollo d’intesa

«Il Civile è oro da plasmare. Insieme». Così Luigi Cajazzo, direttore generale dell’Asst, ha presentato il protocollo d’intesa per «l’ospedale del futuro». È successo questa mattina in Loggia alla presenza del governatore Attilio Fontana e dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

Il documento che dà il via al tavolo di lavoro che seguirà passo dopo passo l’operazione da quasi 500 milioni di euro è stato firmato da Regione, Provincia, Comune, Ats, UniBs e Asst. Cajazzo ha ripercorso i contenuti dello studio di fattibilità che verrà inviato a Roma: «Verranno abbattuti la palazzina degli Infettivi e il Satellite. L’ospedale verrà riorganizzato secondo una logica progressiva per intensità di cura. Avremo un nuovo Ospedale dei bambini, un nuovo Polo dell’emergenza, un nuovo Main Hospital per l’alta intensità di cura».

In quanto tempo? «Il nostro mantra è “Fate presto” - ha detto Bertolaso -. Entro i prossimi sette anni l’ospedale del futuro sarà pronto».

La prima fase

Leggi anche Nuovi ospedali: Brescia sta giocando una partita da quasi un miliardo di euro

La prima fase da 274 milioni potrebbe avviarsi con i lavori nel 2027. Bertolaso ha evidenziato quanto Brescia sia strategica in Lombardia: «Qui, da Asst Franciacorta, è partita anche la sperimentazione del Cup, il Centro unico di prenotazione che poi verrà esteso anche a Civili, Poliambulanza e a tutta la provincia».