Nuovo lungolago a Desenzano: lavori dove sparirà Spiaggia Feltrinelli

Tra Desenzanino e via Gramsci il cantiere è partito: i lavori per il secondo lotto del rifacimento del lungolago sono in corso.

Con un investimento di circa 2,7 milioni di euro, il progetto prevede l’ampliamento della passeggiata a lago per 230 metri, creando una nuova banchina con una larghezza media di 14 metri. L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere il lungolago più accessibile e spazioso, anche introducendo nuova vegetazione e arredo urbano.

Il nodo

Questo secondo lotto della riqualificazione è, se vogliamo, il nodo cruciale del progetto, quello su cui le polemiche sono state infuocate negli ultimi anni, in particolare in merito all’eliminazione della storica spiaggia Feltrinelli: il pontile sarà restaurato, ma l’arenile, amato da generazioni di desenzanesi, non ci sarà più. La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2025.

Il secondo lotto segue la conclusione del primo, finanziato con 1,1 milioni di euro, che ha riguardato l’ampliamento della spiaggia del Desenzanino e un primo tratto di passeggiata. Inoltre, a giugno è stato firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Autorità di bacino per il terzo lotto, con un investimento di 2,5 milioni di euro per completare la passeggiata fino a vicolo delle Lavandaie. Questo lotto finale, di cui è appena stata affidata la progettazione esecutiva, garantirà una continuità estetica con quanto già realizzato.

Tuttavia, e tanto quanto le precedenti fasi del progetto, anche in questa fase sono state sollevate preoccupazioni.

Timori

Andrea Spiller, consigliere comunale per il Movimento Cinque Stelle e l’Altra Desenzano, è tornato a mettere in evidenza alcuni aspetti critici: «Questa nuova passeggiata comporterà la cementificazione di circa tremila metri quadrati di superficie lacustre. Non possiamo ignorare l’impatto che avrà sull’ecosistema locale, già provato dalla presenza umana», ha dichiarato Spiller.

«Mentre l’intento è quello di creare uno spazio più fruibile per i turisti, il costo ambientale di questa trasformazione è inaccettabile. La storica spiaggia Feltrinelli, che ha sempre rappresentato un punto di ritrovo per i residenti, verrà eliminata, e non possiamo sottovalutare questa perdita». Spiller ha anche sottolineato che «ci sarebbero stati molti modi per riqualificare questo tratto, preservando ambiente e bellezza naturale. Il guadagno di spazi per i turisti è messo in discussione dai danni all’ecosistema. Bisogna trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, ma questo progetto sembra ignorare le esigenze di comunità e ambiente».