Altri 2,5 milioni di euro per il nuovo lungolago di Desenzano

A ottobre iniziano i lavori per il secondo lotto del rifacimento del lungolago Battisti, e questa è cosa ormai nota, ma già si guarda al terzo e ultimo lotto: Autorità di bacino e Amministrazione comunale di Desenzano tornano a fare fronte comune e approvano il protocollo d’intesa per il tratto compreso tra il lido Feltrinelli e vicolo delle Lavandaie. Altri 2,5 milioni di euro, ma a quel punto la passeggiata a lago che accoglie i visitatori in arrivo da Padenghe e dalla Valtenesi sarà ultimata. Fine di una storia che dura da anni.

Gli step

La notizia più recente, però, è la firma del protocollo d’intesa tra i due enti. Un passo fondamentale per procedere con gli step successivi, vale a dire le indagini preliminari ai lavori, l’affidamento dei lavori stessi, l’inaugurazione finalmente del lungolago ultimato. Ma anche, e indispensabile il protocollo sottoscritto, per tornare a concordare gli aspetti economici: l’ultimo tratto di passeggiata, lo si diceva, costerà 2,5 milioni di euro e l’Autorità si è impegnata a chiedere un finanziamento dalla Regione per 1,25 milioni; dal canto suo, il Comune di Desenzano finanzierà la quota restante, altri 1,25 milioni (600mila euro nel 2025, 650mila euro nel 2026). Esattamente come era capitato per i due lotti precedenti.

Il progetto

Quanto all’aspetto di questo terzo e ultimo pezzo di lungolago, c’è poco da fantasticare: sarà del tutto identico, in piena continuità, con quanto sin qui realizzato e con quanto si realizzerà a partire da ottobre. Val la pena dunque tornare anche sul secondo lotto: 230 metri di passeggiata (da via delle Rive a via Gramsci con inclusa l’area del lido Feltrinelli), formata da una banchina che sarà larga di media 14 metri, con nuova vegetazione, nuovo arredo urbano, un’illuminazione adeguata.

Insomma, tutto un altro film rispetto all’attuale lungolago, che a malapena è un marciapiede. Questo secondo lotto sarà poi arricchito da una terrazza panoramica, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci, con una scultura del giovane artista locale Walter Xausa, che raffigura il lago di Garda disegnato da due vele. E sempre in questo secondo stralcio di lavori è inclusa la sistemazione del pontile Feltrinelli: la spiaggia non ci sarà più (questione oggetto di polemiche infuocate negli ultimi anni), ma il pontile sì e sarà restaurato, portando alla luce i vecchi plinti in legno. Costo di questa parte dell’opera, 2,7 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi alla prima tranche da 1,1 milioni che ha riguardato l’ampliamento della spiaggia del Desenzanino e un primissimo tratto di passeggiata.

Ultimato dunque il primo lotto, quasi al via il secondo (si finisce prima dell’estate 2025), iniziano ora a muoversi gli ingranaggi del terzo e ultimo: se tutto andrà liscio, l’autunno del 2025 sarà periodo buono per immaginare l’inizio anche di questi lavori.