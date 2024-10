«Il lungolago di Desenzano sia pedonale tutte le sere»

Il lungolago sia pedonale tutte le sere, almeno d’estate. A chiederlo è il consigliere di minoranza Andrea Spiller, rappresentante del Movimento Cinque Stelle e della civica Altra Desenzano, che rilancia una proposta già avanzata in passato.

Torna attuale, la proposta, alla luce della determina emessa alcuni giorni fa dal Comando di Polizia locale di Desenzano, che ha stabilizzato le limitazioni al traffico veicolare sul lungolago, tra piazza Feltrinelli e la rotatoria del parcheggio Maratona.

Queste restrizioni, già in vigore durante il fine settimana, dalle 20 del sabato sera alle 7 del lunedì, sono state rese permanenti. La decisione è arrivata dopo alcuni anni di sperimentazione, con risultati positivi in termini di sicurezza e vivibilità.

Il consigliere Spiller riconosce il valore di questa misura, pur sottolineando che si tratta di un passaggio puramente formale, senza novità reali rispetto a quanto già avveniva settimanalmente.

Secondo il consigliere, è giunto il momento di fare un passo ulteriore: estendere la chiusura serale del lungolago a tutte le sere della settimana, almeno nei mesi estivi, da giugno a settembre, quando la presenza di pedoni, ciclisti e famiglie è particolarmente alta, sia nei giorni feriali sia nel fine settimana.

Spiller evidenzia il pericolo di attraversare il ponte alla veneziana con un passeggino o un gelato in mano, dovendo prestare attenzione a non uscire dai marciapiedi ristretti per evitare il rischio di essere investiti dalle auto in transito. «In vista della stagione turistica 2025 - afferma - c’è tutto il tempo per riflettere su questa proposta e attuarla, almeno in via sperimentale».

Secondo il consigliere comunale di opposizione di Desenzano, l’estensione della pedonalizzazione migliorerebbe la vivibilità del centro storico, aumentando anche l’attrattività turistica della città, in linea con altre località del lago di Garda che hanno già adottato soluzioni simili per favorire gli spazi a misura di pedone.