Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Un nuovo inizio dopo il carcere: a Bienno nasce Casa Disma

La struttura vuole favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti. L’inaugurazione il 14 novembre
Giuliana Mossoni
Casa Disme
Casa Disme

Dopo il carcere una delle cose più difficili è trovare un lavoro, una casa e le condizioni per ricostruirsi una vita. A Bienno è nata una risposta per tutte queste necessità: si chiama Casa Disma ed è il nuovo progetto di reinserimento sociale della cooperativa S-Luce, che sarà inaugurato il 14 novembre.

Il progetto

Si tratta di una struttura pensata per accogliere persone provenienti da percorsi di detenzione e accompagnarle verso il recupero dell’autonomia personale ed economica. La struttura è stata ricavata all’interno della sede operativa della cooperativa, attraverso la ristrutturazione di alcuni locali trasformati in un appartamento con tre posti letto. Gli ospiti potranno seguire percorsi di accoglienza della durata di sei-diciotto mesi, affiancati da un educatore nella gestione della quotidianità e accompagnati verso l’inserimento lavorativo, anche attraverso le attività della stessa S-Luce.

L’obiettivo è andare oltre la semplice ospitalità, offrendo gli strumenti per acquisire competenze professionali, responsabilità e indipendenza, fino alla possibilità di trovare una sistemazione abitativa autonoma.

Gli spazi interni alla Casa Dimes
Gli spazi interni alla Casa Dimes

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la S-Luce, la Caritas della Valgrigna e l’associazione VolCa di Brescia, impegnata da tempo nell’accompagnamento delle persone detenute. Un percorso che si intreccia con quello di Casa di Alessandra, promosso dalla Caritas, e che ha permesso di mettere in rete esperienze e competenze differenti. Determinante il sostegno economico ricevuto dalla fondazione Cariplo, che ha finanziato il 60 per cento dell’intervento, affiancata dal consorzio Integra. La Caritas diocesana ha invece contribuito all’acquisto della cucina e all’arredamento di due camere.

Il nome della struttura richiama Disma, il buon ladrone del Vangelo, a simboleggiare la possibilità di riscatto anche dopo gli errori commessi. Un messaggio che accompagna un progetto nel quale l’abitazione, il lavoro e le relazioni sociali diventano veri strumenti di inclusione nella comunità.

L’apertura

L’inaugurazione rientra nella giornata dal titolo «Oltre il carcere. Casa, lavoro, comunità», in programma il 14 novembre alla sala della comunità di Esine. Dopo i saluti delle 9.30, spazio agli interventi sul carcere, le opportunità lavorative e i percorsi di accoglienza.

Dalle 11 ci saranno alcune testimonianze di persone che hanno attraversato l’esperienza del carcere, della fragilità e solitudine, con le conclusioni affidate a don Stefano Fontana, cappellano delle carceri di Brescia, su «Guardare negli occhi per vedere la vita e non perdere la speranza». A seguire, alle 14 è prevista la visita e il taglio del nastro degli housing sociali di Esine (Casa Alessandra) e di Bienno (Casa Disma).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
carcerereinserimento socialerieducareBienno

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
"Oltre i numeri""Oltre i numeri"

Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d'azienda.

Il volume in edicola
SponsorizzatoNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuroNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Diverse storie, un’unica esperienza di crescita: i partecipanti raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite

GdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria brescianaGdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria bresciana

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

SCOPRI DI PIÙ