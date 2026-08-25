Nuovo impianto per rifiuti inerti: ritirato il progetto a Calcinato

È stata la Tima Srl a fare un passo indietro, poi la Provincia ha archiviato l’iter. Il Comitato Cittadini: «Il territorio ha già dato troppo in termini di territorio, ambiente e qualità della vita»

Alice Scalfi 25 agosto 2026 2 ' di lettura

La sede della Tima Srl Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rifiuti inertiimpiantoambienteterritorioCalcinato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...