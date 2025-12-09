Calcinato, si chiedono garanzie per il nuovo impianto di trattamento rifiuti

Alice Scalfi

Cittadini e municipio sono preoccupati dall’emissione di polveri, rumore e vibrazioni

2 ' di lettura

Il municipio di Calcinato - © www.giornaledibrescia.it

Un nuovo impianto di trattamento rifiuti non pericolosi è in procinto di sorgere in via Cavicchione di Sopra. L’intervento prevede la lavorazione di materiali inorganici per una capacità complessiva di 150mila tonnellate all’anno, pari a circa 500 tonnellate al giorno. Il progetto, presentato dalla società Tima srl, è ora all’esame della Provincia che dovrà valutare se attivare o meno una Valutazione di impatto ambientale completa. L’impianto rientra nella categoria delle operazioni cosiddette R