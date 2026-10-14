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Nuovo Codice della strada, multe più basse: sei d’accordo?

La riforma approvata dal Consiglio dei ministri punta ad alleggerire il peso delle sanzioni sui cittadini, soprattutto quando si parla di eccesso di velocità. Dicci la tua
Multe, eccesso di velocità (immagine simbolica) - © www.giornaledibrescia.it
Multe, eccesso di velocità (immagine simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Multe più leggere per gli automobilisti: il Governo cambia le regole del Codice della strada. Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma che prevede la riduzione delle sanzioni per le infrazioni più comuni, soprattutto per eccesso di velocità: le multe da 26 scendono a 25, quelle da 42 euro a 40 e quelle da 87 e 83 a 80 euro. Previsto anche lo stop all’adeguamento automatico degli importi all'inflazione e tempi dimezzati per la notifica dei verbali, da 90 a 45 giorni.

Una scelta che punta ad alleggerire il peso delle sanzioni sui cittadini, senza rinunciare alla sicurezza stradale. Ma il provvedimento riapre il dibattito: multe meno care rappresentano una misura di buon senso o rischiano di indebolire il rispetto delle regole?

E voi cosa ne pensate? È giusto diminuire l'importo delle multe stradali? Diteci la vostra opinione.

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