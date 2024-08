Nuovo asilo nido a Ospitaletto, spuntano i fondi e scatta la polemica

Un fondo ministeriale da 720mila euro legato al Pnrr per costruire un nuovo nido. Da Ospitaletto arriva la notizia dell’aggiudicazione di un contributo per il potenziamento dei servizi locali destinati alle famiglie. Un’operazione (ancora tutta in divenire, ma ormai certa visto il fondo importante firmato dal Ministero) che interesserà l’area di Piazza Mercato. Una zona, scelta in base ai dettami ministeriali, che ha già generato grandi polemiche tra Amministrazione comunale e l’opposizione, ossia gli ex amministratori del gruppo «Insieme per Ospitaletto».

Le critiche

La minoranza è infatti felice, com’è ovvio che sia, dell’opportunità di ampliare l’offerta scolastica, ma preoccupata per la distruzione dell’area verde presente nella piazza che ospita uffici postali e mercato settimanale. La presa di posizione ha scatenato le ire del sindaco Laura Trecani, che ha bollato le rimostranze del gruppo come «fake news».

«Pur trattandosi di un’iniziativa che viene incontro all’esigenza delle famiglie con figli piccoli - si legge nella nota di “Insieme” -, abbiamo sollevato forte contrarietà alla scelta della maggioranza di eliminare l’area verde collocata tra l’agenzia postale e via San Benedetto per far posto alla costruzione del nuovo nido. Alla luce delle rilevanti ricadute negative ci appare incomprensibile la richiesta della sindaca inviata al Ministero a fine maggio senza verifica della compatibilità urbanistica, senza consultazione degli organi competenti e senza aver esplorato altre localizzazioni meno invasive».

La replica

Accuse rispedite al mittente dal sindaco Trecani, che, come detto, ha accusato l’opposizione di diffondere notizie «fake»: «L’ubicazione dell’asilo nido è stata portata in Consiglio comunale il 15 luglio all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche e dopo averne discusso, anche con la minoranza, durante la commissione di riferimento il 9 luglio - spiega la Trecani -. La maggioranza chiese al Ministero la possibilità di ristrutturare la parte già in utilizzo come nido con risposta negativa e ricevendo dal Ministero le seguenti linee guida: un nuovo immobile di proprietà del Comune o un’altra area. Abbiamo di conseguenza scelto l’area più vicina al nido già presente. Il bando non prevedeva poi il progetto, l’iter che è iniziato solo ora. L’area non è quella indicata dall’ex assessore Luca Radici e citata in un volantino per fare polemica e disinformazione (tutta l’area verde di Piazza Mercato, ndr): la zona di sedime per il piccolo nido sarà sul lato est dell’edificio postale proprio sopra il perimetro evidenziato dalla minoranza. È inaccettabile diffondere fake news per avere visibilità».