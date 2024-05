Inverno demografico, nel Bresciano nascite in calo del 24% in soli 10 anni

Tante e diverse le cause, dall'esigenza di un lavoro stabile per i giovani ai servizi non più in linea con i ritmi familiari. Secondo una proiezione dell’Istat nel 2050 ci saranno più di 300 anziani ogni 100 giovani

4 ' di lettura

Un bambino neonato - © www.giornaledibrescia.it

Se ne è parlato soprattutto per le contestazioni alla ministra Roccella e per gli scontri, ma gli Stati generali della natalità, la due giorni romana di dibattiti sul calo delle nascite in Italia, ha sollevato diverse questioni tra le quali che, secondo una proiezione dell’Istat, nel 2050, ci saranno più di 300 anziani ogni 100 giovani. Ma quella delle nascite è una questione talmente sfaccettata da essere vista con difficoltà, dai più, nella sua complessità. Spesso banalizzata, ridotta a «oggi