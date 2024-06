L’unione degli asili fa la forza: resta aperto anche quello di Maderno

Scongiurata la chiusura dell’asilo di Maderno. Il sindaco di Toscolano Maderno, Chiara Chimini, aveva preso un impegno chiaro in proposito già lo scorso autunno, quando in Consiglio comunale si discusse della drammatica situazione di bilancio in cui versava la scuola dell’infanzia «Benamati Bianchi» di via Vitali. «Al nostro insediamento - spiega il sindaco, in carica dal maggio 2023 - la chiusura ci era stata prospettata come inevitabile». Il destino dell’asilo, visti i debiti e le difficoltà finanziarie, sembrava segnato, ma in municipio non hanno voluto rassegnarsi.

D’altra parte l’asilo non è un’impresa che deve necessariamente generare profitto. È un servizio sociale, essenziale per decine di famiglie (a Maderno tra scuola dell’infanzia e nido si contano una cinquantina di iscritti), che il Comune ha voluto sostenere a tutti i costi, garantendo nuove risorse e promuovendo una rete tra le scuole materne del paese per generare sinergie, economie di scala e razionalizzazioni di spesa.

Rete

«Da febbraio 2024 - spiega Chiara Chimini - abbiamo aumentato da 35 a 40 euro al mese il contributo pro bimbo destinato ai tre asili del nostro Comune». L’Amministrazione si è inoltre fatta promotrice, coordinandosi con i Cda delle scuole dell’infanzia, della costituzione di una rete tra i tre asili del Comune, quello di Maderno e quelli di Toscolano (29 iscritti) e Gaino (37 iscritti alla scuola dell’infanzia e 17 al nido).

Le tre scuole, pur mantenendo ognuna una propria autonomia, potranno collaborare vicendevolmente, ad esempio per acquisti condivisi, in modo da ottenere risparmi di spesa, oppure tramite altre forme di mutuo sostegno, come la condivisione di educatori e operatori in caso di particolari necessità. Accorgimenti che scongiurano la chiusura di un servizio «di valenza sociale importantissima», dice il sindaco, che nei giorni scorsi ha incontrato i genitori portando loro la buona notizia: il servizio dell’asilo di Maderno continua. Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno.

La convenzione

Tra gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale, si segnala anche una convenzione stipulata con un privato cittadino che ha messo a disposizione della comunità una porzione della propria proprietà per garantire l’ingresso in sicurezza alla scuola materna di Toscolano, evitando pericolose interferenze con il cantiere aperto da tempo per la riqualificazione di via Trento, nel centro storico del paese, sulla quale si affaccia appunto l’asilo.