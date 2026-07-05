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Nuovi mercati per il Garda: la stagione promette già bene

Lorenzoni (Consorzio Garda Lombardia): «Siamo soddisfatti: per luglio e agosto si registrano alti livelli di prenotazione»
Costante la presenza di tedeschi ma in crescita anche il mercato italiano
Costante la presenza di tedeschi ma in crescita anche il mercato italiano

La stagione turistica entra nel vivo. E promette bene. Il Garda continua a piacere sui mercati turistici tradizionali e ne conquista di nuovi. A tratteggiare il quadro di un’estate gardesana dai numeri più che soddisfacenti per il comparto turistico è Stefania Lorenzoni, presidente del Consorzio Garda Lombardia, realtà che rappresenta i Comuni e gli operatori dell’intera riviera bresciana, da Sirmione a Limone.

«Siamo soddisfatti: per luglio e agosto si registrano alti livelli di prenotazione. Anche l’inizio stagione è stato molto positivo: in occasione dei ponti che si sono susseguiti da Pasqua al 2 giugno abbiamo registrato picchi di occupazione delle camere fino al 90%».

La vacanza gardesana è gettonata su più mercati. «Il tradizionale turismo tedesco - continua Lorenzoni - rappresenta ancora la metà del totale, ma si registra anche una buona presenza di turisti dell’Est Europa, polacchi in particolare, e del Regno Unito. Non mancano gli americani, in percentuali ancora limitate ma in aumento. Ma il dato che più mi piace evidenziare è la crescita del mercato italiano, soprattutto dalla Lombardia, ma anche da Veneto e Piemonte. Anche i nostri connazionali cominciano a considerare il lago come meta per le vacanze estive».

Un’ultima considerazione sulle tipologie ricettive: «La nostra è una destinazione accessibile anche alla clientela con capacità di spesa non elevata. Ad oggi troviamo il 30% delle camere libere proposte con offerte al di sotto dei 200 euro a notte. Abbiamo inoltre notato variazioni fra hotel e strutture extra-alberghiere: nei primi sono stati registrati picchi nel weekend, mentre nelle seconde le presenze risultano più lineari sull’intera settimana».

A sostegno del comparto turistico, il Garda sfodera come ogni estate un ricco calendario di grandi eventi che spaziano dalla musica alla cultura e all’enogastronomia. Un’offerta che, accanto alle bellezze del territorio e alla varietà delle proposte di soggiorno, punta a rendere ancora più attrattiva la riviera bresciana lungo tutta la stagione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Garda Summerturismo
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