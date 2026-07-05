Nuovi mercati per il Garda: la stagione promette già bene

La stagione turistica entra nel vivo. E promette bene. Il Garda continua a piacere sui mercati turistici tradizionali e ne conquista di nuovi. A tratteggiare il quadro di un’estate gardesana dai numeri più che soddisfacenti per il comparto turistico è Stefania Lorenzoni, presidente del Consorzio Garda Lombardia, realtà che rappresenta i Comuni e gli operatori dell’intera riviera bresciana, da Sirmione a Limone.
«Siamo soddisfatti: per luglio e agosto si registrano alti livelli di prenotazione. Anche l’inizio stagione è stato molto positivo: in occasione dei ponti che si sono susseguiti da Pasqua al 2 giugno abbiamo registrato picchi di occupazione delle camere fino al 90%».
La vacanza gardesana è gettonata su più mercati. «Il tradizionale turismo tedesco - continua Lorenzoni - rappresenta ancora la metà del totale, ma si registra anche una buona presenza di turisti dell’Est Europa, polacchi in particolare, e del Regno Unito. Non mancano gli americani, in percentuali ancora limitate ma in aumento. Ma il dato che più mi piace evidenziare è la crescita del mercato italiano, soprattutto dalla Lombardia, ma anche da Veneto e Piemonte. Anche i nostri connazionali cominciano a considerare il lago come meta per le vacanze estive».
Un’ultima considerazione sulle tipologie ricettive: «La nostra è una destinazione accessibile anche alla clientela con capacità di spesa non elevata. Ad oggi troviamo il 30% delle camere libere proposte con offerte al di sotto dei 200 euro a notte. Abbiamo inoltre notato variazioni fra hotel e strutture extra-alberghiere: nei primi sono stati registrati picchi nel weekend, mentre nelle seconde le presenze risultano più lineari sull’intera settimana».
A sostegno del comparto turistico, il Garda sfodera come ogni estate un ricco calendario di grandi eventi che spaziano dalla musica alla cultura e all’enogastronomia. Un’offerta che, accanto alle bellezze del territorio e alla varietà delle proposte di soggiorno, punta a rendere ancora più attrattiva la riviera bresciana lungo tutta la stagione.