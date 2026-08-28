Per le nuove medie di Mazzano suona la prima campanella

I lavori sono finiti: il moderno edificio costato 12 milioni sarà in funzione dall’inizio della scuola e potrà ospitare fino a 450 alunni. Restano da completare gli spazi esterni

Nadia Lonati 28 agosto 2026 2 ' di lettura

La nuova scuola secondaria di primo grado Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti scuolacantierelavoriscuole medieprima campanellaMazzano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...