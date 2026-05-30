Nuove droghe nel Bresciano, altri due sequestri di «Super coke»

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, in due diverse operazioni, ha arrestato due persone e ne ha denunciate altre due, togliendo dal mercato complessivamente 3500 dosi per un valore commerciale di 70mila euro .

Leggi anche Catinoni sintetici: cosa sono e come agiscono le droghe del chemsex

In un caso la Squadra Mobile ha intercettato una spedizione dall’Olanda e, grazie alla segnalazione di un pacco sospetto, ha denunciato i due uomini cui era destinata. Si tratta di soggetti pregiudicati e già coinvolti in vicende analoghe. Il personale del Commissariato di Desenzano invece, nel corso di un controllo, ha sequestrato 800grammi della stessa sostanza e per le due persone che la detenevano è scattato l’arresto.

La campagna

Queste operazioni si inseriscono nel più ampio quadro di una campagna nazionale contro la violenza di strada e la microcriminalità che ha portato, in tutta Italia, «all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento».

A Brescia, nello stesso periodo, «sono state arrestate 21 persone e 56 sono state denuciate. Durante le attività, gli agenti, hanno sequestrato tre coltelli a serramanico; una riproduzione autentica di pistola semiautomatica e un manganello telescopico».