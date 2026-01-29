La nuova vasca antincendio sul monte Maddalena è pienamente operativa

È un’opera che tutti sperano di non dover mai usare ma che rende più sicuro un intero versante della città, e non solo. È pienamente operativa la nuova vasca antincendio sul monte Maddalena, al tornante 11 di via della Maddalena, nel cuore del Parco delle Colline. Un presidio strategico per la prevenzione degli incendi boschivi, realizzato dal settore Tutela ambientale e Protezione civile del Comune di Brescia dietro sollecitazione del gruppo di Protezione civile e antincendio della Val Carobbio, su un’area comunale a circa 600 metri di altitudine.

Il riempimento

A ricordare come si sia arrivati alla realizzazione della vasca è Tullio Pedrollo, vicepresidente del gruppo di Protezione civile e antincendio della Val Carobbio: «Dopo gli incendi di tre anni fa, nel corso dei quali siamo intervenuti per diverse giornate e nottate, è nata l’idea di creare un rifornimento idrico baricentrico sulla Maddalena da utilizzare in caso di incendio. La proposta è stata accolta dall’Amministrazione comunale».

I lavori sono iniziati a settembre e la vasca interrata da 48.600 litri è stata riempita la scorsa settimana con l’ausilio dei Vigili del fuoco. A rafforzare ulteriormente l’operatività del presidio c’è anche la collaborazione con A2A. «Alla fermata capolinea di via San Gottardo è presente una presa d’acqua – aggiunge Pedrollo –, che potrà essere utilizzata per mantenere la vasca sempre piena e garantire, in caso di incendio, un’immediata disponibilità idrica».

I costi

L’intervento, costato complessivamente 150mila euro e realizzato dall’impresa Franceschetti, è stato condiviso fin dalla fase progettuale con il Comando dei Vigili del fuoco e ha ottenuto il parere favorevole della Regione e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la valutazione del rischio archeologico. L’opera rientra inoltre nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e nel Piano locale Aib della Provincia, che prevede il coordinamento delle quattro basi elicotteristiche.

«Già nel programma elettorale avevamo sottolineato l’importanza del monte Maddalena, alla cui tutela sono dedicate numerose opere – spiega Valter Muchetti, assessore ai Lavori pubblici –. Serviva anche una grande vasca antincendio e oggi i gruppi di volontariato e i Vigili del fuoco sanno di poter contare su questo manufatto nelle emergenze».

Le caratteristiche

Il nuovo impianto dispone di un serbatoio interrato lungo otto metri e mezzo e largo poco più di quattro, affiancato da uno spazio destinato a una vasca mobile da 8.000 litri pensata per l’approvvigionamento idrico degli elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento ma a disposizione anche di volontari e Vigili del fuoco in caso di incendio in strutture o edifici. Una scelta che si inserisce in uno scenario climatico sempre più complesso, dato che «i cambiamenti climatici e le estati torride non agevolano – osserva Camilla Bianchi, assessora all’Ambiente –: avere un presidio di prevenzione come questo può davvero fare la differenza».

Particolare attenzione è stata riservata all’inserimento paesaggistico. Siamo all’interno del Parco delle Colline, su un’area comunale e, per ridurre al minimo l’impatto visivo, l’intero manufatto è stato costruito sotto terra: in superficie restano visibili solo due chiusini di ispezione. Attorno alla vasca è stata inoltre ripulita un’area con un raggio di 30 metri e l’accesso resterà intercluso da una sbarra.

«Speriamo di non utilizzarla»

«È un’opera utilissima che speriamo rimanga inutilizzata – osserva Andrea Denti, direttore del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia –. La Protezione civile è un sistema, una sorta di orchestra che deve funzionare bene: questa vasca non dà solo acqua, ma aiuta anche noi a essere più tranquilli: avere un punto fermo qui, all’undicesimo tornante, significa infatti poter dedicare più energie allo spegnimento».

Un aspetto operativo fondamentale riguarda l’utilizzo anche da terra. «Non in tutte le giornate o in tutte le occasioni è possibile l’intervento dell’elicottero – ricorda Maria Ferrari dell’Ufficio Protezione civile della Provincia di Brescia –. La vasca può essere utilizzata con pompe e manichette dai volontari e anche questo è molto utile. Quando invece gli elicotteri possono operare, avere l’acqua già in zona riduce sensibilmente i tempi».

Dal territorio arriva un ringraziamento. «È un’opera molto importante per questa zona» sottolinea Monica Mantegazza, consigliera del Consiglio di quartiere Porta Venezia, evidenziando il valore di un intervento che rafforza la sicurezza di uno dei polmoni verdi più frequentati della città.