In Maddalena c’è stata una grossa esercitazione della Protezione Civile

«Fate presto» è la frase che più volte si sono sentiti dire gli uomini della Protezione Civile. Alla quale rispondono: «Fare prima, sarebbe meglio».

Ed è per questo che il Comune di Brescia questa mattina ha organizzato in Maddalena l’esercitazione di un intervento di prevenzione rischio idrogeologico, perché fare bene durante l’emergenza è fondamentale, ma prevenire lo è ancora di più.

«La Protezione Civile non è solo emergenza ma è anche prevenzione – ha detto Calogero Lombardo, dirigente della Protezione Civile del comune di Brescia –. Sono contento che abbiano partecipato 96 persone, il sistema grazie a volontariato regge. Abbiamo pulito e messo in sicurezza il sentiero dividendoci in squadre».

Rischio idrogeologico

L'esercitazione della Protezione civile in Maddalena - Foto Ufficio stampa Comune di Brescia

Hanno partecipato all’esercitazione, infatti, il Gruppo Alpini, l’Ordine di Malta, il Coda (Centro operativo difesa ambiente), la Croce Rossa, la sezione dei Paracadutisti e il Gruppo Valcarobbio: «Noi siamo specializzati in antincendio boschivo – ha spiegato Mauro Rocca –. Abbiamo dato una mano nell’organizzazione della giornata, perché crediamo nella cooperazione. Il comune dovrà fare sempre più sinergia con noi, perché gli eventi atmosferici ci porteranno a lavorare insieme».

E il Comune risponde subito presente con le parole dell’assessore Valter Muchetti: «La sensibilità sulla prevenzione deve crescere per questo uno degli impegni sarà andare nelle scuole – ha detto l’assessore –. Vi chiederemo di parlare di protezione civile, dobbiamo crescere i nuovi volontari del domani. Sull’antincendio stiamo arrivando alla progettazione per la vasca di contenimento acqua per incendio in Maddalena. Poi un’altra sarà costruita in un’altra zona. Sto spingendo perché si facciano queste esercitazioni, perché vi alleniate ad intervenire insieme, ognuno con le proprie competenze».