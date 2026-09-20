Note in vacanza in Presolana, pieno di applausi per «FFortissimo»

Tra i meriti del Corpo musicale lenese Vincenzo Capirola c’è quello di organizzare, d’estate, il «FFortissimo Music Camp», un campo scuola dedicato ai giovani e giovanissimi allievi che hanno l’opportunità di fare una settimana di vacanza all’aria aperta studiando, nel contempo, musica. Un modo simpatico, divertente ed efficace di diffondere la musica e la cultura musicale, ma anche per fare nuove amicizie e coltivare quelle vecchie.
Il soggiorno
Il campo di quest’anno, il quinto di una bella serie, s’è svolto alla casa vacanze Villa Sancelso a Castione della Presolana, nell’Alta val Seriana, in provincia di Bergamo: 6 giorni di musica e divertimento a cui hanno partecipato 150 bambini e allievi delle scuole dei corpi bandistici di Borgosatollo, Roè Volciano e ovviamente Leno (c’erano pure elementi di altre realtà musicali della provincia).
Novità di quest’anno la gestione autonoma della cucina, possibile grazie alla presenza di cuochi volontari. Buon cibo, insomma, anche se la protagonista assoluta è stata la musica: gli insegnanti hanno seguito con pazienza e professionalità gli allievi sia nelle prove di sezione che in quelle d’assieme.
«Bambini e ragazzi - dicono - hanno dimostrato un impegno lodevole durante le attività musicali, collaborando e divertendosi anche negli immancabili momenti di gioco. La vicinanza e l’aiuto dei più grandi verso i più piccoli ha regalato la sensazione di sentirsi "a casa" anche a chi, magari per la prima volta, trascorreva qualche giorno senza mamma e papà».
L’evento clou
Il 28 agosto la simpatica e colorata carovana di FFortissimo s’è trasferita nel vicino centro di Bratto dove ha ravvivato il paese con la tradizionale Marciotta, una passeggiata in musica che ha divertito abitanti e turisti. La Marciotta ha fatto da invito ai due concerti finali, andati in scena sabato 29 agosto al Parco degli Alpini (hanno partecipato pure alcuni musicisti del Complesso Musicale Presolana) e domenica 30 agosto a Castione della Presolana. In entrambe le esecuzioni gli allievi hanno proposto brani dedicati a musica e magia. Il concerto verrà replicato domenica 27 settembre, alle 16 a Villa Badia di Leno.