Non vede rincasare il marito, lo trova nel campo senza vita

Un improvviso malore si è rivelato fatale per Giancarlo Orizio, 65enne originario di Mairano ma che da qualche anno si era trasferito a vivere in città. L’uomo é stato trovato senza vita nel proprio campo dove si era recato nel corso della giornata. Una tragedia scoperta dalla moglie, che ha vissuto momenti di grande apprensione prima del drammatico ritrovamento.
Con il passare delle ore, infatti, non vedendo rientrare il marito a casa, sapendo che si trovava nel campo per sistemare un capanno, la donna ha deciso di andare personalmente a cercarlo. Una volta sul posto, la drammatica scoperta. L’uomo non dava segni di vita. Immediata è partita la richiesta d’aiuto.
La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. I sanitari sono intervenuti sul posto e hanno raggiunto l’uomo nel tentativo di prestargli assistenza. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Per il 65enne non c’era ormai più nulla da fare e ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova. La salma è stata messa a disposizione della famiglia. «Una morte improvvisa – dice il sindaco di Mairano Filippo Ferrari –. Le nostre più sentite condoglianze arrivino alla moglie e a tutta la famiglia, in questo momento di grande dolore».