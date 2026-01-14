Niente Tari per 2 anni alle giovani coppie di Gottolengo

Una tassa in meno per chi sceglie di mettere radici. A Gottolengo, le giovani coppie che formeranno un nuovo nucleo familiare nel biennio 2026–2027 saranno esentate dal pagamento della tassa rifiuti per due anni.

Il «bonus Tari giovani», come è stato ribattezzato, è una misura pensata dall’amministrazione comunale per incentivare i giovani a restare o trasferirsi sul territorio, investendo sul proprio futuro.

A chi spetta

L’agevolazione si applica a tutte le famiglie costituite tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che nessuno dei componenti abbia compiuto 36 anni al momento della formazione del nucleo. Vale sia per chi arriva da altri comuni, sia per chi cambia abitazione all’interno del territorio comunale, a patto che l’esenzione riguardi l’abitazione di residenza.

Non servirà presentare domanda: saranno gli uffici comunali, previa verifica dei requisiti, a riconoscere automaticamente il beneficio. «Vogliamo dare un segnale concreto di attenzione ai giovani e alle nuove famiglie – spiega il sindaco Daniele Dancelli –. Non si tratta solo di un’agevolazione economica, ma di una scelta politica chiara: investire sulle persone, sulla residenzialità e sul futuro della nostra comunità».

Il quadro

Il provvedimento si inserisce in un quadro demografico stabile, che fa di Gottolengo un’eccezione positiva nel panorama dei piccoli comuni. A fronte del calo generalizzato della popolazione in molti centri simili, qui i numeri tengono: 5.003 abitanti al 31 dicembre 2022, saliti a 5.043 nel 2023 e a 5.054 nel 2024. Nel 2025, un leggero assestamento ha riportato la cifra a 5.047.

Nuovi ingressi

Come nel resto del Paese, anche a Gottolengo il saldo naturale è negativo: negli ultimi anni si registra una media di 42 nascite e 53 decessi l’anno. A compensare il divario, però, è un movimento anagrafico vivace, con un numero costante di nuovi ingressi. Tra il 2022 e il 2025, le iscrizioni all’anagrafe sono oscillate tra 145 e 175 ogni anno, a fronte di cancellazioni comprese tra 115 e 167.

Qualità della vita

Numeri che raccontano di un comune attrattivo, scelto da famiglie e cittadini che decidono di restare o trasferirsi qui. «Gottolengo è un paese vivo – sottolinea Dancelli – con tanti servizi, una rete associativa forte, scuole, sport e una comunità che funziona.

Il Bonus Tari è un altro tassello di una strategia che punta a rafforzare tutto questo. La qualità della vita passa anche da scelte concrete».

Tutte le informazioni sulla misura per i giovani sono disponibili sul sito del Comune.