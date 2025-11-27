Mattarella, la natalità è un tema vitale per l'Italia

ROMA, 27 NOV - Quello della natalità "è un tema vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando agli Stati generali della natalità a Roma. Citando le parole di papa Francesco il capo dello Stato ha aggiunto: "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, parole che devono far riflettere".