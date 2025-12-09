A Limone maxi bonus bebè: 1.500 euro per ogni nuovo nato

Maxi bonus bebè a Limone sul Garda. La misura è stata varata nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal sindaco Franceschino Risatti che ha approvato all’unanimità la concessione di «contributi per il sostegno alla natalità».

La volontà è quella di contrastare il calo demografico e incentivare le nascite (nel 2025 a Limone sono nati 5 bambini), in un paese alle prese con l’esodo delle giovani coppie verso Riva del Garda e il vicino Trentino, vista la sostanziale impossibilità di trovare casa in un territorio dove chi possiede un appartamento, o anche un locale libero, tende a destinarlo al remunerativo mercato degli affitti turistici brevi. Così ai giovani non resta che andarsene.

È un problema diffuso che affligge tutto il Garda e che negli ultimi tempi si configura come una vera e propria emergenza sociale. Le giovani coppie, con i salari che stagnano, non trovano casa e i centri storici perdono progressivamente la loro identità. Tra le contromosse predisposte dal Comune di Limone c’è l’adeguamento dei sostegni alla natalità, un aiuto economico concreto alle famiglie.

Non solo per il primogenito

Già nel 2014 la Giunta aveva deliberato «un contributo una tantum denominato “bonus bebè” per il primo figlio, pari a 750 euro, e per il secondo figlio nato, pari a 1.500 euro, alle famiglie residenti a Limone da almeno sette anni». Ora l’Amministrazione del sindaco Risatti ha deciso di «uniformare l’importo del contributo stabilendolo in 1.500 euro sia per il primogenito che per i successivi figli». Non solo: «Per contrastare il calo demografico – si legge nella delibera – la volontà dell'Amministrazione comunale, per sostenere e incentivare la natalità, è di concedere un ulteriore contributo annuo di 1.500 euro per ogni bambino fino al compimento dei 6 anni di età, per i nati a partire dal primo gennaio 2026».

Tra i progetti per contrastare l’esodo delle giovani coppie c’è anche un piano di edilizia residenziale che prevede l’edificazione di 12 unità di edilizia convenzionata destinate ai residenti.