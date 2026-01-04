Giornale di Brescia
Niente Imu sulle Rsa: a Ghedi si liberano i fondi per il centro Alzheimer

Gianantonio Frosio
La legge di Bilancio 2026 ha spazzato via le polemiche: i nuovi spazi potrebbero vedere la luce entro il 2027
La casa di riposo di Ghedi
La casa di riposo di Ghedi
La Finanziaria 2026 ha avuto due importanti ripercussioni sulla Casa di riposo: ha spazzato via le polemiche relative al pagamento dell’Imu ed ha aperto la strada al centro Alzheimer, che potrebbe vedere la luce entro il 2027.

L’abbiamo scritto il 30 dicembre: forse per un eccesso di fretta, il Comune aveva chiesto alla Rsa 250mila euro come imposta Imu dal 2019 al 2024 e Tasi 2019. Ne era nata una polemica, arrivata anche in Consiglio comunale: qualcuno diceva che era giusto così, altri consigliavano di attendere gli sviluppi normativi.

La Finanziaria 2026 ha messo una pietra tombale sulla questione: la Rsa di Ghedi non deve pagare l’Imu, «risparmiando» così 250mila euro. Soldi che, anche se in piccola parte, contribuiranno alla realizzazione di un centro Alzheimer che nascerà in un’area di quasi 12.mila mq annessa alla Casa di riposo.

Il centro Alzheimer

«Il centro Alzheimer l’avremmo realizzato comunque perché s’ha da fare – dice Gabriele Girelli, presidente della Casa di riposo –. Ma è chiaro che i 250mila euro risparmiati sono un bell’aiuto, che accelera l’iter. Intendiamo realizzare venti stanze con i servizi necessari». L’impegno economico non è da poco, continua il presidente: «Siamo intorno ai tre milioni di euro. Ma il centro va fatto, perché sono sempre più le richieste di persone che ne hanno bisogno. Probabilmente accenderemo un mutuo, ma, ripeto, questa cosa s’ha da fare».

Centro che – anticipa Girelli – «sarà un nucleo autonomo», ma legato (anche fisicamente) alla Casa di riposo, che provvederà a gestirlo. «Visto che lo spazio non manca - aggiunge il presidente - mi piacerebbe creare anche un parco sensoriale, utile ai malati di alzheimer, ma aperto a tutti. Contiamo di partire entro l’estate, con la speranza di chiudere il cantiere entro il 2027».

