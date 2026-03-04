‘Ndrangheta, «a Flero individuati tutti i segni della sua presenza»
Ci sono alcuni elementi molto precisi che lo Sco della Polizia, il Servizio Centrale Operativo, ricerca per capire se in un territorio si sia radicata la criminalità organizzata, se i segnali che i reparti territoriali hanno raccolto siano effettivamente quelli relativi ad una infiltrazione mafiosa.
Secondo il commissario Marco Borrello, sentito ieri mattina a Palazzo di Giustizia nell’ambito del processo per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di alcune delle persone arrestate o indagate con l’operazione Tuono che aveva azzerato una presunta «locale» di ’Ndrangheta che faceva capo a Stefano e Francesco Tripodi, «a Flero abbiamo rilevato tutti i segnali che ci indicano la presenza di una organizzazione ’ndranghetista».
La deposizione
Per l’investigatore i tre più rilevanti sono «il rapporto con la casa madre in provincia di Reggio Calabria, il sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie e l’assenza di denunce o querele nei confronti degli appartenenti al gruppo». Rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Francesco Carlo Milanesi e Teodoro Catananti, il poliziotto ha spiegato di aver rilevato, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, «un pellegrinaggio di imprenditori e professionisti nel capannone di Stefano Tripodi a Flero».
L’investigatore ha poi dettagliato quelli che, secondo le indagini, sono i collegamenti e i rapporti di Stefano e Francesco Tripodi con il clan Alvaro e la cosca Mancuso, citando nomi di soggetti collegati a queste organizzazioni e già condannati per associazione mafiosa in che sarebbero stati intercettati nell’azienda dei Tripodi.
Nel corso del controesame i difensori degli imputati hanno confutato i collegamenti fatti dagli inquirenti, chiedendo, senza per il momento ottenerli, alcuni specifici riscontri diretti ad episodi e contatti citati.
Il processo, che vede coinvolta anche suor Anna Donelli e l’ex consigliere comunale di Brescia, il medico Gianfranco Acri, riprenderà il 17 marzo.
