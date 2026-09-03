Nave, progetto da 280mila euro per rendere la Pieve più sicura e moderna

La tutela della Pieve della Mitria compie un nuovo passo. Lo storico complesso di Nave è interessato da un intervento di restauro e manutenzione degli edifici annessi alla chiesa, promosso dall’associazione che da anni ne sostiene la conservazione.
L’intervento
Il progetto, presentato dagli Amici Pieve della Mitria, è tra i primi finanziati dal Gal Valle Trompia «Bee Green Valley» a entrare nella fase operativa nell’ambito della nuova programmazione «Leader», lo strumento dell’Unione europea che affida ai Gal, i gruppi di azione locale composti da soggetti pubblici e privati, il compito di sostenere progetti elaborati sulla base delle esigenze delle aree rurali.
Le opere rientrano nella misura «Srd09» destinata al recupero degli elementi architettonici caratteristici del paesaggio rurale e prevedono, in sostanza, la messa in sicurezza dei locali che accolgono il museo etnografico. L’obiettivo del progetto (finanziato per 280mila euro) sull’antico complesso a cavallo tra Nave e Caino è, infatti, preservare le strutture esistenti e contribuire alla valorizzazione di un luogo che, oltre al valore religioso e artistico, rappresenta un punto di riferimento per la comunità e una testimonianza della storia del territorio.
«L’avvio dei lavori rappresenta un passaggio concreto e importante nell’attuazione delle progettualità sostenute dal Gal – sottolinea la presidente Rosaria Paterlini –. È un segnale positivo, che testimonia come le risorse messe a disposizione attraverso la programmazione Leader si stiano traducendo in interventi concreti a beneficio del territorio».
Gli altri bandi
Parallelamente prosegue l’attuazione degli altri bandi promossi dal Gal. Per la misura «Srd07», dedicata agli investimenti per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, sono stati consegnati tutti i progetti esecutivi relativi alle domande ammesse al finanziamento, ora in fase di istruttoria. Le proposte coinvolgono la Comunità montana, i Comuni di Lumezzane, Tavernole sul Mella e Bovezzo e il Consorzio Bim del Mella. Il 27 agosto si è inoltre chiuso il bando «Sre04» rivolto all’avvio di nuove attività imprenditoriali non agricole nell’area del Gal: sono state presentate due domande.
Nelle prossime settimane l’ente seguirà l’avanzamento degli interventi finanziati e le successive fasi di attuazione della programmazione. «Ringrazio gli Amici Pieve della Mitria e il Gal per questo ottimo risultato – afferma il sindaco Matteo Franzoni –. La Pieve è uno dei luoghi più belli di Nave e riceve visite anche dal resto della provincia e oltre». Per festeggiare la novità, domani alle 21 l’associazione Amici della Mitria organizza alla pieve il concerto aperto a tutti «Sei corde, infinite emozioni» del chitarrista bresciano Giulio Tampalini.