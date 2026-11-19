Nave, pedone investito mentre cammina lungo la strada: è grave
L’incidente è avvenuto attorno alle 7.45: da chiarire la dinamica, rilievi affidati alla Polizia locale
Barbara Fenotti
L'uomo portato in codice rosso al Civile
Grave incidente questa mattina, giovedì 19 novembre, a Nave lungo la Sp237. Attorno alle 7.45 un uomo di 72 anni è stato investito mentre camminava lungo la strada provinciale all’altezza della Pieve della Mitria.
La dinamica dell'accaduto, con la pioggia che ha verosimilmente influito sulla visibilità, è ancora da chiarire, con i rilievi affidati agli agenti della Polizia locale. Le condizioni del 72enne sono apparse fin da subito gravi, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.