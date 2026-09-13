Nave, il «gas esilarante» dilaga tra i giovani: scatta il giro di vite

Bombole e palloncini trovati nei parchi hanno spinto il sindaco a firmare l’ordinanza. Previsti sequestri, sanzioni fino a 500 euro e iniziative rivolte a famiglie e scuole

Barbara Fenotti 13 settembre 2026 2 ' di lettura

Bombolette di gas esilarante Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti gas esilarantegiovanisballobombolepalloncinisicurezzaNave Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...