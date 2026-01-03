Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Nave e Caino sottoscrivono i Patti digitali per spegnere i cellulari

Barbara Fenotti
Famiglie, scuole, oratori e Comuni insieme per promuovere l’uso più consapevole della tecnologia
I Patti propongono momenti senza cellulari - © www.giornaledibrescia.it
I Patti propongono momenti senza cellulari - © www.giornaledibrescia.it
AA

Niente smartphone a tavola, né durante la colazione insieme o prima di andare a dormire. Non perché la tecnologia sia un nemico, ma perché va usata meglio da tutti: adulti e ragazzi. Parte da qui il messaggio dei Patti digitali di comunità sottoscritti tra i Comuni di Nave e Caino al termine di un percorso condiviso che ha visto protagonisti alcuni genitori con il supporto delle Amministrazioni comunali, della scuola e degli oratori.

Momenti no-tech

I Patti digitali non sono un elenco di divieti né un «no» ideologico al cellulare. Sono piuttosto una promessa reciproca, un impegno che genitori, educatori e istituzioni si assumono per provare a regolare in modo consapevole l’uso degli strumenti digitali nella quotidianità familiare. L’idea di fondo è regolare in maniera il più sana e bilanciata possibile l’età per il primo smartphone, il tempo di utilizzo e la necessità di individuare spazi e momenti no-tech in casa.

Sottoscritti i Patti digitali a Nave e Caino - © www.giornaledibrescia.it
Sottoscritti i Patti digitali a Nave e Caino - © www.giornaledibrescia.it

«I bambini apprendono per imitazione, ed è per questo che i Patti chiamano in causa prima di tutto noi adulti - spiega la vicesindaca e assessora all’Istruzione di Nave, Virna Vischioni -. Se vogliamo mettere al centro la relazione, dobbiamo darci delle regole comuni, come già accade a scuola e negli altri luoghi di aggregazione».

Nel concreto le indicazioni si rifanno anche alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità: niente schermi fino ai due anni, uso moderato e accompagnato negli anni successivi, attenzione particolare già nella fascia 0-3 anni, perché un’esposizione precoce e non regolata può risultare persino dannosa per concentrazione, apprendimento e sviluppo dell’attenzione, come evidenziato da numerosi studi pediatrici. I Patti digitali sono nati da una piattaforma nazionale a cui si aderisce su base volontaria e sono stati scritti localmente da un gruppo di lavoro composto da una decina di genitori insieme a insegnanti, amministratori e rappresentanti degli oratori.

Il testo è stato validato ufficialmente e potrà essere promosso anche in futuro coinvolgendo altre realtà del territorio. L’obiettivo è organizzare nuovi momenti pubblici con specialisti e rafforzare una cultura educativa condivisa, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, dove il divieto di utilizzo del cellulare è già in vigore da anni.

I Patti digitali entrano a pieno titolo nel Piano di diritto allo studio 2025/2026 recentemente approvato, che mette in campo risorse per 933.651 euro a sostegno dell’integrazione scolastica e di progetti educativi nelle scuole del territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cellulariusoNaveCaino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario