Natale in metro a Brescia: musica lungo il tragitto e biglietto unico

Il periodo natalizio a Brescia si arricchisce con le iniziative del Gruppo Brescia Mobilità, che uniscono musica, arte e mobilità sostenibile.

Rassegna in metro

La metropolitana diventa il palcoscenico della mini-rassegna «Note in viaggio», organizzata in collaborazione con il Comune di Brescia. Sabato 7 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, si comincerà con l’esibizione della polistrumentista Silvia Lovicario presso la stazione San Faustino e sui treni della metropolitana.

Lovicario, diplomata in canto al conservatorio, porta la sua versatilità musicale spaziando tra pop, soul, rock e jazz. La sua performance non si limita a un’unica stazione: accompagnerà i viaggiatori lungo il tragitto della metro.

Fino al 21 dicembre, ogni sabato pomeriggio, la metropolitana diventerà quindi un luogo d’incontro tra cultura e mobilità, rendendo più suggestiva la frenesia degli spostamenti natalizi.

Biglietto unico e parcheggi

Domenica 8 dicembre torna anche l’iniziativa «Domenica a biglietto unico», un’opportunità per cittadini, turisti e visitatori di muoversi in città con un unico biglietto valido per tutta la giornata.

Leggi anche Natale in città, tutte le domeniche biglietto unico per i mezzi pubblici

Chi sceglie di parcheggiare l’auto nei parcheggi scambiatori di Sant’Eufemia Buffalora, Poliambulanza, Casazza o Prealpino potrà sfruttare la metro per raggiungere il centro storico, animato da un programma natalizio sfaccettato. Le luminarie, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la giostra con cavalli d’epoca in piazza Mercato si aggiungono ai musei che offrono ingresso gratuito per residenti a Brescia e provincia, mentre le strade si riempiono di busker, spettacoli dal vivo e performance della Big Band del Conservatorio di Brescia, con un omaggio a Duke Ellington.

Leggi anche Il Natale nei quartieri di Brescia: il cartellone degli spettacoli

Per chi cerca informazioni o supporto, l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 sarà aperto anche domenica 8 dicembre dalle 9 alle 17. Il Customer Care del Gruppo Brescia Mobilità è sempre disponibile, domeniche e festivi compresi, per offrire assistenza telefonica, via WhatsApp o sui social.