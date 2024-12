Il Natale nei quartieri di Brescia: il cartellone degli spettacoli

Il Natale nei quartieri. In occasione delle festività natalizie l’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Brescia organizza, come ormai tradizione, un ciclo di eventi nei quartieri dedicati alla festa più attesa dell’anno.

Grazie alla collaborazione con i Consigli di Quartiere, nella fase di programmazione si è tenuto conto delle iniziative già organizzate dalle parrocchie e dalle associazioni locali, realizzando così un palinsesto vario e calibrato, realizzato con il proposito di mantenere viva la magia del Natale nei bambini e di risvegliare lo spirito natalizio negli adulti, vivacizzando i quartieri e stimolando la partecipazione e l’aggregazione sociale.

Alcuni eventi in programma sono stati organizzati direttamente dai Consigli di Quartiere, i quali hanno fornito, alle associazioni del territorio, le risorse necessarie per la realizzazione.

Ritorna anche per questo Natale, inoltre, il progetto «Quest'anno l'albero lo faccio io»: nei luoghi più significativi dei quartieri che aderiscono all’iniziativa sarà installato un albero di Natale, fornito dal Settore Partecipazione comunale, che potrà essere addobbato con lavori fatti a mano dagli abitanti per rinforzare i legami all’interno della comunità e far sentire meno sole le persone durante le feste.

Il cartellone

Il cartellone comprenderà sei concerti corali, undici concerti itineranti degli zampognari per le vie dei quartieri, due laboratori teatrali per bambini, due spettacoli di magia per bambini, uno spettacolo di burattini per i bambini, due concerti di musica classica, uno spettacolo con danze popolari e canti natalizi e un concerto di musica leggera.

La partecipazione a tutti gli spettacoli della rassegna è gratuita. Sul sito del Comune di Brescia sarà consultabile il programma completo della manifestazione. I pieghevoli saranno in distribuzione nelle sedi degli Uffici di Zona, negli uffici e nelle biblioteche comunali, nelle farmacie, nelle edicole e nelle scuole.

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio di Zona Nord 030 3384560, Ufficio di Zona Ovest 030 2977090, Ufficio di Zona Sud 030 2777583/4/5, Ufficio di Zona Est 030 2977059 e Ufficio di Zona Centro 030 – 2977355.