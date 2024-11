Natale in città, tutte le domeniche biglietto unico per i mezzi pubblici

Anche per questo Natale Brescia Mobilità ha deciso di riproporre l’iniziativa del biglietto unico: a partire dall’1 e fino al 22 dicembre ogni domenica sarà possibile viaggiare per tutta la giornata con un solo biglietto ordinario, valido sia per le corse in bus sia per i viaggi in metro.

Sia per chi abita in città e si muove con metro e autobus, sia per chi viene da fuori città e lascia l’auto nei parcheggi scambiatori di Sant’Eufemia Buffalora, Poliambulanza, Casazza e Prealpino, basterà acquistare un biglietto di zona 1, di zona 2 e di zona 1+2 e questo potrà essere eccezionalmente utilizzato per gli spostamenti in città di tutto il giorno.

Con 1,70 euro (costo del biglietto per viaggiare in metro e coi bus all’interno della città di Brescia) o di 2,20 euro (per i 14 Comuni limitrofi e Brescia) ci si potrà quindi muovere illimitatamente illimitatamente: l’agevolazione è valida sia per i biglietti cartacei sia per quelli digitali acquistati tramite Bresciapp! e le app convenzionate, nonché con Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno di tutte le stazioni metro e a bordo autobus.

Informazioni

Per qualsiasi necessità l’Infopoint in via Trieste 1 sarà aperto anche domenica dalle 9 alle 17. Per maggiori informazioni sulle domeniche a biglietto unico e tutti i servizi offerti dal gruppo Brescia Mobilità è possibile inoltre consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al servizio di customer care, attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via Whatsapp al numero 340.0702227, una mail a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine social ufficiali.