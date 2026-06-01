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«Nasce la Repubblica»: con il GdB del 2 giugno la prima pagina di 80 anni fa

Una prima pagina speciale per il GdB in edicola domani. È quella con cui 80 anni fa il quotidiano annunciava la vittoria della Repubblica
La prima pagina del GdB che sarà proposta come sovracoperta il 2 giugno 2026 - © www.giornaledibrescia.it
La prima pagina del GdB che sarà proposta come sovracoperta il 2 giugno 2026 - © www.giornaledibrescia.it

Ottant’anni di Repubblica italiana. Una Repubblica nata per volontà popolare, con una scelta che fu determinante anche nel Bresciano.

Il nostro quotidiano la salutò il 6 giugno 1946, quando finalmente l’esito parve chiaro: i tempi tecnici per gli scrutini di referendum ed elezione di Assemblea Costituente, infatti, erano decisamente più lunghi di quelli cui siamo abituati oggi, in un Paese ormai non più abituato alle consultazioni nazionali e reduce da un conflitto devastante.

L’annuncio alla collettività dei bresciani avvenne con una prima pagina divenuta icona del cambiamento. Il titolo a nove colonne recitava in modo inequivocabile «Nasce la Repubblica Italiana».

Con l’edizione in edicola domani, il GdB ripropone, quale sovracoperta, la riproduzione anastatica di quella prima pagina storica. Un’occasione per ricordare come il quotidiano, nato all’indomani della Liberazione come organo del Comitato di Liberazione Nazionale (Cln) sin da allora accompagna i bresciani nel racconto della vita democratica. Per tutti i lettori – ed elettori – di ieri, di oggi e di domani un frammento della nostra storia repubblicana da conservare e perché no rileggere, per cogliere con quale entusiasmo e portato di speranze veniva accolto il nuovo assetto democratico.

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80 anni della RepubblicaGdBprima paginareferendumBrescia
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