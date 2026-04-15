Musica elettronica: dopo il successo a Genova, ora sbarca a Brescia

Cosa ci fa la sindaca di Genova accanto ad una delle più importanti dj di musica techno della scena internazionale?

Lei è Silvia Salis, classe 1985, ex atleta olimpica e – dal febbraio 2025 – sindaca del capoluogo ligure. Lo scatto di lei dietro alla consolle della dj Charlotte de Witte in piazza Matteotti, dello scorso 11 aprile, sta spopolando sul web. Un evento con la «E» maiuscola, quello che Salis ha organizzato per la sua città: oltre 8mila persone hanno occupato il centro saltando e ballando a ritmo di musica elettronica.

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La scelta della sindaca Salis

«Una serata per tante e tanti giovani genovesi e non solo, una serata bellissima per la nostra città»: questo il commento che accompagna il reel pubblicato dalla sindaca genovese nel suo profilo Instagram. Ed è proprio quello che Salis ha promesso per il suo programma politico: «Voglio costruire una Genova più giusta, vivibile e attrattiva per tutte e tutti. Genova non deve più essere una città da cui si scappa, ma un luogo dove i giovani possano costruirsi un futuro e le famiglie vivere con dignità e sicurezza». Quello di sabato scorso è stato un evento memorabile che ha generato una forte attenzione mediatica, soprattutto tra i più giovani, a cui il dj set era dedicato.

Una figura emblematica quella della sindaca Salis: una giovane donna, con un passato da grande atleta di atletica leggera, oggi in carriera politica. Sta accrescendo la sua notorietà grazie al forte seguito che sta ricevendo sui social. Il suo punto di forza? Parlare in modo diretto ai giovani a cui vuole prestare la sua attenzione. È così che social e musica diventano strumenti della sua narrazione politica.

A Brescia

La musica elettronica e techno sta avendo sempre più successo, ma non come appuntamento notturno, bensì come un’esperienza da vivere alla luce del sole. La musica si sta riappropriando della sua essenza, e – ora più che mai – ritorna ad essere uno strumento di condivisione. Ne sono testimonianza i «Soft clubbing» o «morning club», che trasformano la colazione in un momento di divertimento ad alto impatto sonoro.

Ed è su questa impronta che si basa l'evento che Brescia ospiterà nell’Area Feste di Sant’Eufemia il 27 e il 28 giugno. Il festival «Centrale Elettronica» ci regalerà un’atmosfera urban, grazie all’ambientazione industriale bresciana, con l’obiettivo di concorrere ai più grandi eventi di musica house/techno del panorama europeo. Attesi grandi dj e producer della scena internazionale e locale, come Enrico Botta – in arte Estremo – dj e producer bresciano di artisti italiani come Mengoni, Madame e Tedua. Due giornate di forte vibrazioni che animeranno la città sotto la luce del sole e le sfumature del tramonto.