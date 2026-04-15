Brescia come il Coachella: a giugno si accende la Centrale Elettronica

Su quella prateria di terra battuta e ghiaia che, nel mezzo dell’agosto bresciano, accoglie da oltre quarant’anni il cuore musicale di Radio Onda d’Urto, si insedierà il prossimo 27 e 28 giugno una Centrale Elettronica ad alto impatto sonoro. Star internazionali della scena house e techno convergeranno nell’Area Feste di Sant’Eufemia per dar vita, insieme a storiche crew della scena locale, a un festival che punta a competere coi grandi eventi del panorama europeo.

A promuoverlo sono Barley Arts e This Is World, col patrocinio del Comune di Brescia ed il presidio di Radio Carme, realtà radiofonica made in Brescia che funzionerà da cassa di risonanza al festival. Coi sui tre palchi e una lineup internazionale di altissimo livello, Centrale Elettronica preannuncia l’intento dichiarato di riscrivere il dna sonoro della nostra città, mettendo in sinergia l’identità industriale di Brescia e le sue aspirazioni ad entrare nel radar delle mete culturali d’eccellenza in Italia e oltre.

In consolle

Accantonando per un attimo la filosofia per esplorare la lineup del festival, risuonano subito alle orecchie nomi come quello della producer britannica Tita Lau, che ha portato i suoi set infiammati dal Coachella al Tomorrowland, passando per le infinite notti del Pacha.

A Brescia dominerà il main stage di Centrale Elettronica il 27 giugno, condividendo il palco coi suoi connazionali Goodboys. Già in corsa ai Grammy, hanno totalizzato un miliardo di stream solo su Spotify con «Piece of Your Heart», uno dei singoli house più ascoltati degli ultimi anni. In apertura di serata se la giocherà in casa Estremo, al secolo Enrico Botta, 28enne dj e producer fra i più talentuosi della nuova generazione. Radicato nella scena underground, si è tuttavia concesso qualche guizzo mainstream, collaborando al brano «Voce» di Madame e «La rabbia non ti basta» di Big Mama.

Il dj e producer bresciano Enrico Botta

Chiude il programma di giornata Ciauru, nuovo progetto elettronico del catanese Simone Privitera. Anche per la seconda giornata Centrale Elettronica cala due assi. Il primo è A-Trak, uno che se la suona gomito a gomito con Kanye West, di cui è stato letteralmente il personal dj. Considerato uno dei top al mondo, si fa vedere di rado in Italia, privilegiando venue storiche e globali. Approderà a Sant’Eufemia la domenica e per l’occasione sarà in ottima compagnia.

A calcare il main stage ci sarà anche un altro peso massimo, l’olandese Ferreck Dawn: il suo brano «In My Arms» è presto diventato un inno dei club e delle spiagge di tutto il mondo. Perfetto per un tramonto vista metropolitana al «lido» Sant’Eufemia. Completano la serata Matt Sassari e Draxx.

Gli altri palchi

Il Crew & Partner Stage sarà invece quello dedicato ai custodi del ritmo cittadino e a quella costellazione di dj e collettivi che costituiscono lo scheletro della cultura elettronica locale. Fra questi gli Human Soundsystem, crew residente e parte attiva nella produzione artistica del festival, insieme a Soleil, Lower Manhattan, Crave e altri che saranno annunciati nelle prossime settimane. Un corner sarà invece dedicato al progetto itinerante Technobus, ormai uno dei simboli della scena underground nazionale, mentre il RadioCorner è affidato a Radio Carme.

Infine a contribuire alle suggestioni sonore di Centrale Elettronica sarà anche la location. Lo spazio industrial di sant’Eufemia sarà trasformata grazie a un allestimento immersivo. Già in vendita sul sito di Ticketone, il carnet che comprende l’ingresso alle due giornate (con inizio alle 14.30) costa 34,50 euro + commissioni. Info sul sito web del festival.