Musica corale, esperienza di ascolto e valorizzazione

Le chiese raccontano molto più della loro storia quando si riempiono di musica. È da questa idea che nasce «Voci a San Martino», la rassegna corale che torna a Lonato per la quarta edizione e che, tra il 18 ottobre e il 15 novembre, proporrà tre concerti in luoghi simbolo del territorio, unendo qualità musicale e valorizzazione del patrimonio storico.
Promossa dal Comune in collaborazione con il Coro Anima Vocis, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a diventare un appuntamento riconoscibile del calendario culturale cittadino. Il programma coinvolgerà il Santuario della Madonna di San Martino e la chiesa di Santa Maria Assunta a Maguzzano, con formazioni provenienti da Lombardia e Veneto e repertori capaci di attraversare epoche e stili diversi, offrendo al pubblico un percorso musicale ricco di sfumature.
L’apertura, domenica 18 ottobre alle 17, sarà affidata proprio al Coro Anima Vocis diretto da Andrea Pini, affiancato dal Gruppo Corale Maranina di Valdagno. Ad accompagnare Anima Vocis saranno il pianista Lorenzo Bosi e il percussionista Silvano Martinelli.
Domenica 1 novembre la rassegna si sposterà a Maguzzano con il Coro Marc’Antonio Ingegneri di Verona, il soprano Cecilia Rizzetto e l’organista bresciano Gerardo Chimini. Il programma, intitolato «Sehnsucht - Sete dell’anima», sarà interamente dedicato a Felix Mendelssohn e alle sue pagine spirituali per coro, soprano e organo, in un concerto pensato come un percorso tra inquietudine, attesa e ricerca di pace.
La chiusura, domenica 15 novembre, riporterà il pubblico al Santuario della Madonna di San Martino con il Coro Erica di Paitone, formazione maschile diretta da Enzo Loda. Il repertorio attraverserà canti popolari, sacri e profani di ispirazione tradizionale, con particolare attenzione alla cultura vocale del territorio bresciano.
Tre appuntamenti diversi tra loro, accomunati dalla volontà di far conoscere la coralità come esperienza di ascolto e di valorizzare alcuni luoghi.