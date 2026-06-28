Musica, colori e una comunità in festa per la Notte Bianca di Montichiari

La capitale della Bassa si prepara a fare le ore piccole: la Notte Bianca 2026 sarà sabato 4 luglio (o, in caso di maltempo, domenica 5 luglio). Dalle 19 fino alle 2 di notte, il centro storico sarà in festa: una festa che punta a essere per tutte le età e a coinvolgere residenti e visitatori, tra musica, buon cibo, intrattenimento...e naturalmente lo spettacolo pirotecnico vista Castello Bonoris (alle 23).
La kermesse
La manifestazione, che rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’estate monteclarense, è organizzata dall’Amministrazione comunale del sindaco Marco Togni, con la collaborazione delle attività commerciali, la cui partecipazione è ulteriormente cresciuta, e delle due Pro loco, la Pro Loco Città di Montichiari e la Pro Loco Montichiari.
Il cuore della Notte Bianca saranno le due piazze e le vie principali del centro storico. In particolare, sia in piazza Santa Maria sia in piazza Treccani, ci sarà la musica per ballare insieme. E in piazza Treccani per i più piccoli sarà anche possibile divertirsi nell’area gonfiabili. Per quanto riguarda il buon cibo, ci sarà l’imbarazzo della scelta tra i punti ristoro proposti. Inoltre, in via Trieste, ci saranno i mercatini degli hobbisti.
Arte e danza
Spazio anche all’arte della danza in piazza Teatro, dove si esibiranno gli allievi dell’associazione Danza e Teatro e Studio Danza. Poi, allo scattare delle 23, tutti i nasi all’insù per i fuochi d’artificio, appuntamento fisso della Notte Bianca.
«Nel fitto calendario di Montichiari Summer 2026, la Notte Bianca acquista un significato particolare: è la festa di tutta la città che saprà richiamare anche quest’anno migliaia di persone con l’obiettivo di stare insieme, condividendo momenti di divertimento – commentano il sindaco Togni e l’assessore alla Cultura Martina Varone –. L’intenso lavoro della nostra Amministrazione, insieme agli operai, Forze dell’ordine, commercianti, associazioni e ai tantissimi volontari, è lo specchio di un impegno collettivo volto a rendere ancora più attraente e accattivante l’edizione: tutto è stato pensato con attenzione e ragionato affinché, in sicurezza, ci si possa rilassare. Vi aspettiamo numerosi».
Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo sarà visionabile sul sito www.montichiari.it e sui canali social del Comune di Montichiari.