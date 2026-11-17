Consegnare a tutti, soprattutto ai giovani e alle generazioni future, testimonianze che fotografano e tengono traccia del tessuto laborioso di un tempo, dei suoi saperi artigianali e delle radici culturali: lo ha fatto il signor Franco Frigerio, classe 1930, che ha donato al museo Demologico «Giacomo Bergomi» un aspo in legno con due fusi e fotografie sulla bachicoltura.
La storia
Frigerio, che è stato negoziante della frazione monteclarense di Borgosotto, è appassionato del collezionismo di oggetti, attrezzi e immagini legati a Montichiari e, anche in altre occasioni, ha donato al territorio e in particolare alle scuole alcune testimonianze del passato.
In questo caso l’aspo in legno consegnato di recente al Bergomi era dei suoi nonni e risale alla seconda metà dell’Ottocento: si tratta di un attrezzo per realizzare una matassa di filato. Oltre a questa testimonianza ha donato anche due pannelli di fotografie, di cui lui stesso è l’autore, che raccontano i luoghi della coltura dei bachi da seta che, a Montichiari, era molto diffusa e nella seconda metà del Novecento diede lavoro a centinaia di donne.
Tradizione agricola
«Il valore e l’importanza del museo Bergomi, aperto dal 2004, è sempre più oggetto di interesse per le scuole, per gli appassionati della tradizione agricola e anche per i turisti che hanno modo di scoprire quanto sia stato e sia fiorente e importante il settore primario nella nostra città e come siano tenute vive le tradizioni del nostro passato», commenta l’assessore alla Cultura Martina Varone, ringraziando il signor Frigerio per la decisione di arricchire questo patrimonio di memoria.
Michela Capra, conservatrice di Montichiari Musei, che ha seguito l’iter della donazione, rimarca come essa sia in linea con la vocazione del museo: «Il museo etnografico "Giacomo Bergomi” è per eccellenza e vocazione un museo di comunità, dove apprendere i saperi e le tecniche del passato rivivendole in prima persona, dai più piccoli ai più grandi, dove passare del tempo di qualità tra rassegne di film, mostre, visite guidate, e dove sentirsi in prima persona portatori di cultura».
«Questo ultimo concetto – prosegue – si declina anche nell’offrire in donazione, previo riscontro con la conservatrice, reperti appartenuti alla propria famiglia affinché vengano conservati e non dispersi, per essere trasmessi alle giovani generazioni. Ringrazio dunque il signor Franco Frigerio e tutti quei donatori che in questi anni hanno avuto la sensibilità e la cortesia di donare qualche piccolo oggetto che va ad arricchire la già folta collezione etnografica Bergomi».