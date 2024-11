Murale di Montichiari, scritte anti-Israele pulite da un volontario

È come se la Pro loco «Città di Montichiari» avesse donato il murale alla sua comunità per la seconda volta. Ciò grazie a Claudio Mutti, un consigliere del sodalizio, che, in modo volontario, ha «guarito» il murale dell’artista Vera Bugatti dalle scritte contro Israele comparse probabilmente nella notte tra sabato e domenica.

L’opera d’arte

Era stata proprio l’associazione, nel 2022, in occasione del suo 25esimo anniversario, a donare alla cittadina l’opera d’arte, realizzata sulla facciata esterna dell’Istituto scolastico superiore Don Milani. Oltretutto, un murale che parla di pace e di umanità. «Ringraziamo immensamente il nostro consigliere Claudio Mutti per il suo intervento al murale rovinato dell’artista Vera Bugatti – ha scritto su Facebook la Pro loco Città di Montichiari –. Forse c’è speranza: al mondo esistono ancora persone che hanno a cuore la nostra città».

Il gesto di cuore

«Claudio, sempre in modo volontario, l’anno scorso si era occupato di stendere uno strato di fissante sul murale per renderlo più resistente – spiega il presidente di Città di Montichiari, Massimiliano Buonocore –. E in questa occasione, invece, ha voluto offrire nuovamente il suo prezioso contributo. L’opera era stata fortemente voluta dalla nostra associazione, in particolare dall’ex presidente Paolo Chiarini».

Mutti, di Novagli, è imbianchino di professione, dunque ha messo a disposizione la sua esperienza, togliendo con prodotti adeguati le scritte, cercando di non rovinare la pittura muraria.

Il grazie del sindaco e gli altri episodi

Il grazie è giunto anche dal sindaco Marco Togni: «Grazie mille Claudio Mutti per il tuo volontario intervento al fine di cancellare le obbrobriose scritte – ha commentato Togni –. Il mondo va così: chi non capisce niente e rovina e chi invece mette a disposizione il suo tempo e il suo impegno per rimediare ai danni altrui».

Il murale era stato danneggiato da ignoti con scritte spray contro a Israele. Gesto condannato anche dai rappresentanti degli studenti del Don Milani e dalla dirigente scolastica. Scritte simili sono comparse anche sulla facciata del Duomo di Montichiari, su un edificio vicino e sulla fontana dedicata a Paolo VI, ripulita nei giorni scorsi dagli operai comunali.